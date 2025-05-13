Свечников установил новый рекорд среди россиян в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил гол в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2). Форвард отправил шайбу в пустые ворота столичной команды.

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Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Свечников забросил свою пятую шайбу в пустые ворота в рамках Кубка Стэнли и установил новый рекорд по данному показателю среди россиян. Свечников обошёл Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4), Александра Могильного (4) и Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш» (4). Андрей также вышел на первое место в истории «Каролины»/«Хартфорда» по голам в пустые ворота в плей-офф, обогнав Себастьяна Ахо (4).