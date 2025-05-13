Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял 12-е место в истории по количеству заброшенных шайб в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках четвертого матча 1/4 финала Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз» спортсмен забил 77-й гол в матчах навылет. Это позволило ему обойти Марио Лемье.

Ранее Овечкин получил сильный удар клюшкой по лицу во время матча четвертьфинальной серии плей‑офф Национальной хоккейной лиги против «Каролины Харрикейнз». Россиянин уехал на скамейку запасных и утер лицо полотенцем, на котором оказалась кровь. Позже Овечкин продолжил матч.