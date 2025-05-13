Артюхин объяснил, почему ЦСКА стоит пригласить Хартли на пост главного тренера

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Евгений Артюхин рассказал, почему ЦСКА стоит рассмотреть назначение на пост главного тренера иностранного специалиста. Экс-хоккеист предложил кандидатуру Боба Хартли, который стал обладателем Кубка Гагарина с омским «Авангардом» в 2021 году.

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«При всём уважении к российским тренерам, всё-таки иностранные специалисты, поработавшие в НХЛ, имеют совершенно другой подход, понимание хоккея. Самое главное: они более обученные. Нашим специалистам зачастую этого не хватает. Тем, кто не поиграл и не поработал в НХЛ, не хватает деталей, системы. Для ЦСКА иностранный специалист — хороший вариант. Армейцам стоит поработать на рынке свободных агентов и поискать кандидата. Люди должны этим заниматься, а в ЦСКА селекция не очень хорошо работает, не делают каких-то выводов. Может ли Хартли подойти ЦСКА? О Хартли все хорошо отзываются, потому что он всех переучивал в «Авангарде». Как перемещаться на льду, куда клюшки ставить и многое другое. Я не уверен, что он пойдёт в ЦСКА работать. У него же есть какая-то должность советника в «Авангарде». Не думаю, что он с неё уйдёт. Возможно, смогут финансово замотивировать. Но не думаю, что у него в этом плане есть проблемы. Попытаться стоит, потому что он знает наш менталитет, хоккей. Он знает, чего ожидать от ребят, от лиги. У него большой опыт в КХЛ. Ему гораздо легче будет адаптироваться, чем какому-то другому иностранному специалисту», — цитирует Артюхина Legalbet.

64-летний канадский тренер Боб Хартли с 2018 по 2022 год возглавлял омский «Авангард». В 2021 году «ястребы» впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина. В 2019 году омичи в финале розыгрыша уступили столичному ЦСКА в четырёх матчах.