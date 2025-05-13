В Госдуме похвалили капитана сборной Германии

Депутат Госдумы России Светлана Журова похвалила капитана сборной Германии по хоккею Морица Зайдера, который назвал российских хоккеистов лучшими в мире, а также выразил сожаление в связи с тем, что россияне не играют на чемпионате мира, передает «ВсеПроСпорт».

«Молодец, правильно сказал, он пример другим. Адекватный спортсмен будет хотеть, чтобы выступали россияне, в том числе и в хоккее», — сказала Журова.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).