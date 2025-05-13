«Металлург» хочет арендовать защитника «Баффало» Всеволода Комарова.

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Об этом сообщает Metaratings. Контракт 21-летнего защитника с клубов из НХЛ действует до 2027 года.

Комаров является выпускником школы «Металлурга». В сезоне-2024/25 на счету защитника 18 (2+16) очков при показателе полезности +7 в 69 матчах регулярного чемпионата АХЛ в составе «Рочестера».

В плей-офф Комаров провел две игры и не отметился результативными действиями.