В КХЛ планируют ввести драфт в 2026 году
КХЛ планирует ввести драфт в 2026 году. Об этом рассказал «Матч ТВ».
Принимать участие смогут хоккеисты, достигшие 20 лет. Стоимость трансфера будет зависеть от раунда, на котором клуб сделает выбор.
Лига уже продвигала идею драфта ранее, однако столкнулась с отказом со стороны большинства клубов.
Победителем Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ стал «Трактор», в Западной – «Локомотив». Эти команды встретятся в финале Кубка Гагарина.
Ска вылетел из плей-офф в первом раунде.