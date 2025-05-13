В КХЛ планируют ввести драфт

КХЛ планирует ввести драфт в 2026 году. Об этом рассказал «Матч ТВ».

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Принимать участие смогут хоккеисты, достигшие 20 лет. Стоимость трансфера будет зависеть от раунда, на котором клуб сделает выбор.

Лига уже продвигала идею драфта ранее, однако столкнулась с отказом со стороны большинства клубов.

Победителем Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ стал «Трактор», в Западной – «Локомотив». Эти команды встретятся в финале Кубка Гагарина.

Ска вылетел из плей-офф в первом раунде.