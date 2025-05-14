Обладатель Кубка Гагарина нарушил ПДД более 200 раз за полтора года

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Илья Ковальчук 210 раз нарушил ПДД с начала 2024 года. Об этом сообщает «Постньюс».

Самыми частыми штрафами у футболиста стали превышение скорости (115 раз), езда по обочине / несоблюдение знаков и разметки (46 раз), а также неправильная парковка (24 раза).

Источник отмечает, что восемь штрафов на сумме ₽15 тыс. до сих пор не оплачены.

На прошлой неделе Ковальчук по просьбе ГАИ записал видеообращение с призывом соблюдать ПДД.

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» нарушил ПДД более 300 раз за два года, а экс-капитан «красно-белых» более двух тысяч раз нарушил ПДД за три года на сумму более ₽2 млн.

Свою профессиональную карьеру 42-летний Ковальчук начал в «Спартаке» в 1999 году. В 2001 году был выбран под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Атланта Трэшерз».