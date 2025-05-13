У «Динамо» нет договоренностей о продлении контракта с хоккеистом Гусевым

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев примет решение о месте продолжения карьеры позже, на данный момент никаких договоренностей нет, заявил «Матч ТВ» агент хоккеиста Александр Черных.

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В нынешнем сезоне Гусев набрал 69 (29+40) очков в регулярном чемпионате и еще 11 (5+6) — в плей‑офф. «Динамо» завершило сезон в полуфинале Кубка Гагарина, уступив в серии челябинскому «Трактору» (1–4).

— Никита уже традиционно принимает решение о том, где будет играть в следующем сезоне, несколько позже, когда будет понимание по всем раскладам. Ни по ходу сезона, не сразу после его завершения мы не обсуждали варианты, поэтому информации, будет это «Динамо» или какой‑то другой клуб, на данный момент нет, — сказал Черных «Матч ТВ».

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