Российского хоккеиста из НХЛ начали шантажировать в Дубае из-за ДТП

Российского форварда «Филадельфия Флайерс» Матвея Мичкова шантажируют из-за ДТП в Дубае, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Он попал в аварию за рулем арендованной машины BMW 430, за рулем которой был его друг. При этом документы на автомобиль были оформлены на хоккеиста. Теперь компания по аренде машин требует компенсацию за молчание в размере 100 тысяч долларов, а Мичкову и его другу не отдают паспорт.

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Адвокат хоккеиста заявил, что Мичков был трезв и находился на пассажирском сиденье, поэтому действия владельца компании по аренды незаконны. В публикации говорится, что дело передали в прокуратуру Дубая.

Ранее Мичков стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди новичков. В завершившейся регулярке россиянин забросил 26 шайб.