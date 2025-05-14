Журналистка раскрыла детали развода Малкина и Кастеровой

Журналистка Зухра Уразбахтина в своих социальных сетях рассказала подробности расставания российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и телеведущей Анны Кастеровой.

У пары есть общий ребенок Никита, который родился в 2016 году.

«Кастерова уже давно развелась с Малкиным, и последствия такого брака настолько травматичны, что не дай Бог такого мужа и такой брак. Представляете, насколько бывают глупые люди? Абьюз и насилие — с каких пор это уже мечта?» — написала Уразбахтина.

Малкин и Кастерова поженились в мае 2016 года. В конце 2024 года появились первые слухи об их расставании, но официально пара ничего не подтвердила.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 38-летний Малкин провел 68 матчей и набрал 50 (16+34) очков. Контракт игрока с «пингвинами» рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Питтсбург» завершил регулярный чемпионат на 13-м месте в Восточной конференции, набрав 80 очков в 82 играх. «Пингвинз» не смогли пройти в плей-офф.