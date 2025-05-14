Адвокат Мичкова высказался о ДТП с участием хоккеиста в Дубае

Адвокат Шук аль Катири, представляющий интересы российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова, высказался о ДТП, в которое попали хоккеист и его друг в Дубае, и заявил, что его клиент сидел на пассажирском сиденье. Его слова приводит Telegram-канал Sport Baza.

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Также адвокат рассказал, что водитель был трезв, а у самого Мичкова тест на алкоголь не брали, однако он также не употреблял алкоголь.

«Более того, владельцы сервиса незаконным образом удерживают паспорта двух граждан Российской Федерации. И вот это является преступлением по законам ОАЭ. Тем более хозяева сервиса вымогали у Матвея порядка $ 100 тыс. для того, чтобы информация о нем не разошлась в СМИ. На сегодняшний день это дело передано в прокуратуру Дубая», — отметил он.

Спортсмен вместе с другом арендовал автомобиль BMW 430 еще 3 мая. Через несколько дней они попали в аварию, за рулем находился друг Мичкова, у которого было право управлять машиной, а хоккеист сидел рядом.

Представители спортсмена утверждают, что сервис по аренде требует с Мичкова выплатить $100 тыс за разбитый автомобиль. При этом по информации источников, Мичков уже вылетел из ОАЭ.