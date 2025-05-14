Артем Галимов высказался о возможном отъезде в НХЛ.

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Срок контракта игрока с «Ак Барсом» рассчитан до 31 мая. В НХЛ Галимов был задрафтован «Анахаймом».

– Артем, в конце мая у вас заканчивается контракт с «Ак Барсом». У вас есть предложение от клуба НХЛ «Анахайма», но и казанская команда хочет сохранить вас. Где продолжите карьеру?

– Пока нечего ответить. Сегодня мне в первый раз позвонил агент, спросил меня, что мы хотим. Я ему сказал, что нужно отталкиваться от того, что предложат в Казани и за океаном. Если тут будет совсем плохое предложение, то мы поедем за океан.

– А если и там, и тут будет хорошее предложение?

– Не знаю. Будем решать.

– То есть вы и сами пока не понимаете, хотите ли поехать в НХЛ?

– Да, я пока не могу ответить на этот вопрос. Я говорю: мы только сегодня впервые что-то обсудили с моим агентом. Я даже не знаю, какой состав у «Анахайма» будет в следующем сезоне, кто в каких тройках нападения будет играть.

А просто ехать туда и играть в АХЛ я не хочу. Мне это не надо. Если ехать, то играть в топ-9. Второе или третье звено, точно не в четвертое.

– А с представителями «Анахайма» было какое-то обсуждение?

– Вместе с агентом был и представитель «Анахайма». У нас был общий звонок.

– Что вам обещают?

– Играть в топ-3 точно не обещают. А насчет остального, говорят, все возможно. Сказали, что в «Анахайме» закрепиться будет легче, чем в других командах. Они на Кубок не претендуют (улыбается).

– Вам нужны будут какие-то гарантии от них перед тем, как подписать контракт?

– Вот поэтому я и не хочу туда ехать просто так. Сказать можно одно, а как будет на самом деле – никто не знает. Может, стоит подождать еще два года, сыграть хорошо и уехать неограниченно свободным агентом. Не знаю. Пока очень много нюансов.

– А вы хотите играть в НХЛ?

– Я бы поиграл. Понятно, что не в четвертом звене. Это не может быть мечтой.

– Понимаете вообще, какой там уровень и что вас ждет?

– Я смотрю игры, да. Думаю, мне там будет тяжело. В целом, переезжать в другую страну – это всегда тяжело.

– А как с английским языком у вас?

– Более-менее нормальный. Что-то на хоккейном я смогу сказать. Миллер говорит, что у меня неплохой язык, он меня понимает, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Галимов.