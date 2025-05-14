Президент «Динамо»: Сопин выбрал свой путь, у нас будет новый спортдиректор

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался об уходе Алексея Сопина с поста спортивного директора бело-голубых. Напомним, Сопин занял должность генерального менеджера в «Авангарде».

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