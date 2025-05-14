Крылов станет руководителем «Куньлуня»

Как стало известно из источника «ВсеПроСпорт», Александр Крылов будет назначен на пост руководителя китайского клуба «Куньлунь». Это назначение произошло по инициативе председателя правления «Газпром нефть» Александра Дюкова.

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Клуб «Куньлунь» будет по-прежнему выступать в Мытищах в следующем сезоне. Хотя Крылов желал бы видеть команду в Китае, в стране еще не готова необходимая инфраструктура для команды уровня КХЛ.

С 2018 года Крылов занимал пост председателя совета директоров клуба «Авангард». В мае 2023 года он объявил о своем уходе из клуба, пояснив, что хотел бы сосредоточиться на своих бизнес-проектах. Ранее он не подтверждал и не опровергал слухи о своем назначении в «Куньлуне», отметив, что ничего не знает об этом, но и не собирается опровергать. Он добавлял, что сейчас занят своими проектами, некоторые из которых связаны с Китаем, и что из «Куньлуня» можно создать сильную команду.

В прошедшем сезоне «Куньлунь» занял девятое место в регулярном чемпионате Западной конференции. Команда по итогам 68 матчей набрала 62 очка, забросив 171 шайбу и пропустив 235 голов в свои ворота.