Геттингер рассматривает варианты продолжения карьеры в КХЛ. Форвард набрал 7+9 в 54 играх в регулярке АХЛ
Тим Геттингер рассматривает варианты продолжения карьеры в КХЛ.
Об этом сообщает агентство Winners.
«Добро пожаловать, Тим Геттингер! Американский нападающий с опытом игры в НХЛ и АХЛ рассматривает варианты продолжения карьеры в КХЛ. Геттингер был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом раунде драфта 2016 года и провел 16 матчей за команду в НХЛ. В сезоне-2024/25 он выступал за «Гранд Рэпидс Гриффинс» в АХЛ, где сыграл 54 игры. С ростом 198 см и весом 98 кг Тим обладает внушительными физическими данными и опытом игры на высоком уровне», – говорится в сообщении Winners Hockey Agency.
В минувшей регулярке АХЛ Геттингер набрал 16 (7+9) очков в 54 играх.