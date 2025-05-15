Хоккеист Кара продлил контракт с «Сибирью»

Нападающий Владислав Кара продлил контракт с «Сибирью», сообщает пресс‑служба новосибирского клуба.

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Соглашение с 27‑летним форвардом рассчитано до конца сезона‑2025/26.

Кара перешел в «Сибирь» из подмосковного «Витязя» по ходу текущего сезона. Он провел за новосибирцев 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 25 (12 заброшенных шайб + 13 результативных передач) очков. В плей‑офф в активе хоккеиста семь игр, один гол и три ассиста.

Ранее Кара также выступал за казанский «Ак Барс», череповецкую «Северсталь» и московский «Спартак».

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