«Динамо» ищет усиление в Северной Америке через Овечкина

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о своих диалогах с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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«Вы так спрашиваете, будто он инопланетянин какой‑то, мы спокойно разговариваем на разные темы. Мы разговаривали с Александром о потенциальных новичках для «Динамо» из Северной Америки», – рассказал Кудашов на пресс-конференции.

В плей-офф КХЛ бело-голубая команда в первом же раунде обыграла СКА со счетом 4:2, затем оказалась сильнее «Ак Барса» с тем же счетом, но в полуфинале проиграла серию «Трактору» (1:4).

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026. Александр не раз заявлял, что планирует завершить профессиональную карьеру в московском «Динамо».