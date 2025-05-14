Чемпион мира ожидает в СКА больших перемен

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что ожидает в СКА больших перемен к старту следующего сезона КХЛ.

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«СКА не может не обновиться в это межсезонье, в будущем команда не сможет играть одной молодёжью. Исходя из этого, приходится ждать в СКА больших перемен, которые в следующем сезоне помогут команде бороться за самые высокие места», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Отметим, что заседание совета директоров СКА состоится 28 мая.