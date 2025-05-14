«Трактор» может подписать Радулова

По данным Metaratings, челябинский «Трактор» проявляет интерес к нападающему ярославского «Локомотива» Александру Радулову. Согласно новостям от источника, переговоры с игроком велись еще летом прошлого года, но тогда хоккеист сделал выбор в пользу «Локомотива».

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В завершившемся сезоне КХЛ 38-летний форвард провел 60 игр в регулярном чемпионате, записав на свой счет 34 (18+16) балла. В плей-офф Кубка Гагарина он сыграл в 17 матчах, отметившись 7 голами и 7 передачами. Действующее соглашение Радулова с «Локомотивом» истекает по окончании этого сезона.

На данный момент «Трактор» ведет в финальной серии Кубка Гагарина у «Локомотива» со счетом 1:0. Челябинцам удалось взять победу в гостях в Ярославе со счетом 2:1.