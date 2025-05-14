Агент Федотова рассказал, возможен ли переход вратаря в СКА

Агент Ивана Федотова высказался о будущем вратаря.

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– У Ивана действующий контакт с «Филадельфией». Других планов у него нет.

– Возможно ли чисто гипотетическое возвращение в Россию или нет?

– В том то и дело, что у него есть контракт. Тут ничего не поделаешь. У него действующий контракт. Он готовится играть.

– На данный момент СКА активно ищет нового вратаря. Возможен такой вариант?

– Ну как он может быть возможен? У хоккеиста есть действующий контракт с командой. Тут я не могу комментировать такие моменты, – сказал агент Игорь Парашкин.