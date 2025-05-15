Журналист Гулитти: Овечкин отсутствовал на тренировке перед матчем с "Каролиной"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустил тренировку команды перед пятым матчем второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной Харрикейнз". Об этом сообщил журналист Том Гулитти в социальной сети X. Согласно его информации, Овечкин был единственным игроком из состава, не принявшим участия в тренировке. Отмечается, что это никак не связано с травмой, а является лишь небольшим отдыхом для 39-летнего хоккеиста. Пятая встреча серии Кубка Стэнли состоится на стадионе "Вашингтона" в ночь на 16 мая по московскому времени, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00. "Каролина" ведет в серии до четырех побед - 3-1. В четвертом матче "Вашингтон" потерпел поражение от "Каролины" со счетом 2:5. Матч прошел на стадионе в Роли. У хозяев поля отличились Шейн Гостисбер, Сет Джарвис, Тейлор Холл, Шон Уокер и российский форвард Андрей Свечников. У "Кэпиталз" голы забросили Джейкоб Чикран и сам Овечкин, который прервал трехматчевую серию без очков.