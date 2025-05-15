Бобровский оценил разгром «Торонто» в пятом матче серии

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал разгромную победу в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 3-2). 36-летний Бобровский совершил по ходу матча 31 спасение и был близок к шат-ауту, однако пропустил шайбу за минуту до окончания встречи и был признан первой звездой игры.

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