Главный тренер «Вегаса» оценил вылет из Кубка Стэнли

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди высказался о поражении в пятом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (0:1 ОТ). «Золотые рыцари» проиграли серию со счётом 1-4 и завершили сезон.

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