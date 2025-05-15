Адвокат Мичкова сообщил, что хоккеист выиграл суд у автомобильного сервиса в ОАЭ

Адвокат российского форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова Шук аль Катири сообщил «Матч ТВ», что его клиент выиграл суд у компании Sokol Car Rental L.L.C, которая незаконно удерживала документы хоккеиста.

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Ранее Мичков стал жертвой инцидента с автомобильным сервисом в ОАЭ. Компания забрала у хоккеиста заграничный паспорт и вымогала значительную сумму в долларах.