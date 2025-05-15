Адвокат Мичкова сообщил, что хоккеист выиграл суд у автомобильного сервиса в ОАЭ

Адвокат российского форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова Шук аль Катири сообщил «Матч ТВ», что его клиент выиграл суд у компании Sokol Car Rental L.L.C, которая незаконно удерживала документы хоккеиста.
Ранее Мичков стал жертвой инцидента с автомобильным сервисом в ОАЭ. Компания забрала у хоккеиста заграничный паспорт и вымогала значительную сумму в долларах.
— Мы находимся в ОАЭ — в стране, которая уважает человеческое достоинство, беспристрастно соблюдает закон и обеспечивает правовую защиту всем людям. Сегодня суд вынес решение в пользу нашего клиента, обязав компанию Sokol Car Rental L.L.C в принудительном порядке вернуть неправомерно удержанный паспорт нашего клиента Матвея Мичкова. Никто не имеет права удерживать чьи‑либо личные документы. Действия компании по прокату автомобилей были не только незаконными, но и необоснованными по отношению к нашему клиенту. Данное судебное решение служит напоминанием о том, что правовая система ОАЭ бескомпромиссно противостоит любым подобным нарушениям, — заявил «Матч ТВ» адвокат Шук аль Катири.