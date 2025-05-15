Рыбин объяснил низкую результативность Овечкина

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об игре форварда «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз».

Российский нападающий набрал 1 (1+0) очко в четырех матчах.

«Ураганы» ведут в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится в ночь с 15 на 16 мая в Вашингтоне.

– Есть ли у «Вашингтона» шансы спасти серию?

– Шансы всегда есть. Сегодня смотрел матч «Вегас» – «Эдмонтон», там по статистике 9,9 процентов, что команда отыгрывается с 1-3. За долгое время статистика. Будет крайне сложно. Наверное, если и спасутся, то это будет подвиг такой («Эдмонтон» выиграл серию со счетом 4-1 – «Спорт День за Днем»).

– Овечкин за 4 матча набрал 1 очко. Как считаете, с чем связана маленькая результативность?

— Безусловно, он – лидер команды. К нему от соперников большое внимание. Бросать не дают, подстраиваться не дают, в большинстве не дают располагаться. Это плей-офф, здесь все по-другому. Здесь все стоит на кону. Это тоже не проблема. Если чуть дальше пойти, то есть Мэттьюс — лидер «Торонто», у него 0 голов в серии с «Флоридой». Лидеров всегда перекрывают.

— Способен ли Александр раскрыться в нужный момент?

— Мы прекрасно понимаем, что уже такой опыт выступлений. Сейчас, наверное, как никогда такой человек должен собрать всех своих ребят в раздевалке, потому что команда в шаге от вылета. Я думаю, как капитан команды он будет мотивирован.