ЦСКА и хоккеист Афанасьев договорились расторгнуть контракт

ЦСКА и нападающий Егор Афанасьев достигли соглашения о прекращении действия контракта, сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

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Спортивные права на хоккеиста остаются за армейцами.

Афанасьеву 24 года.Он выступал за ЦСКА в сезонах‑2020/21 и 2024/25. Всего в Фонбет Чемпионатах КХЛ с учетом плей‑офф форвард провел 80 игр, в которых забросил 11 шайб и сделал 20 результативных передач.

С 2022 по 2024 год Афанасьев играл за клуб НХЛ «Нэшвилл», в составе которого провел 19 матчей и забросил одну шайбу. В 2019 году он был выбран под общим 45‑м номером на драфте НХЛ.