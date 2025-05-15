Егор Афанасьев подпишет контракт с «Сан-Хосе» на год.

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Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Егор Афанасьев подпишет контракт с «Сан-Хосе» на сезон-2025/26. Не то, чтобы впечатлил в этом сезоне за ЦСКА, но и провалом не назовешь», – написал Хайруллин.

Афанасьев вернулся в ЦСКА из Северной Америки в минувшее межсезонье. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Шаркс».

Ранее стало известно, что ЦСКА и нападающий достигли соглашения о прекращении действия контракта. Спортивные права на 24-летнего хоккеиста в КХЛ остаются за командой из Москвы.

В регулярке-2024/25 Афанасьев провел 53 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 21 (7+14) очко. В плей-офф-2025 в его активе 4 (2+2) балла в 6 играх.

В НХЛ он сыграл 19 матчей за карьеру и забил 1 гол, в АХЛ в его активе 113 (52+61) очков в 187 играх.