Гомоляко утвержден в должности спортивного директора клуба КХЛ «Лада»

Тольяттинская «Лада» объявила о назначении Сергея Гомоляко на пост спортивного директора.

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Гомоляко сменил в должности Рафика Якубова.

— Сегодня, 15 мая, Сергей Гомоляко утвержден в должности спортивного директора клуба, — сообщила пресс‑служба «Лады» в своем Telegram‑канале.

Гомоляко ранее был спортивным директором «Сочи» и магнитогорского «Металлурга», который под руководством 55‑летнего специалиста стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне‑2023/24.

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