«Локомотив» победил «Трактор» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии равный — 1-1.

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На пятой минуте первого периода Чарльз Робинсон с передач Владимира Ткачёва и Логана Дэя открыл счёт во встрече.

В начале второй двадцатиминутки Александр Полунин с передачи Павла Красковского восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Георгий Иванов с передач Александра Радулова и Андрея Сергеева вывел железнодорожников вперёд.

В конце третьего периода Максим Берёзкин и Никита Кирьянов установили окончательный счёт во встрече.

Следующие две встречи команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.