Александр Никишин дебютировал в НХЛ в матче плей-офф с «Вашингтоном»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролины Харрикейнз».

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На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече в НХЛ дебютировал российский защитник «Каролины» Александр Никишин.

27 апреля 2025 года стало известно, что «Каролина» зарегистрировала контракт с Александром Никишиным в НХЛ. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых записал в свой актив 192 (62+130) очка. На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».