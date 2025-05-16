Овечкин вылетел из Кубка Стэнли

В пятом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли 2025 года «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз».

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Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоржан Стаал, Андрей Свечников и Сет Джарвис. У проигравшей команды единственный гол на счету Энтони Бовиллье.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Каролины». За право сыграть в финале Кубка Стэнли 2025 года «Харрикейнз» поборется с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», счет в этой серии 3-2 в пользу американской команды.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии 2024 года «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее «Локомотив» выиграл второй матч у «Трактора» в финале Кубка Гагарина.