Александр Овечкин приблизился к Зубову по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян

В ночь с 15 на 16 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию — 4-1. «Вашингтон» завершил своё участие в Кубке Стэнли сезона-2024/2025.

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В этой встрече свой 161-й матч в Кубке Стэнли провёл российский нападающий Александр Овечкин. Он занимает четвёртое место среди россиян по этому показателю. На третьей строчке располагается Сергей Зубов, который провёл в плей-офф НХЛ 164 матча. На втором месте находится действующий нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (177). Возглавляет рейтинг Сергей Фёдоров (183).

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил пять голов и сделал результативную передачу в десяти матчах.