«Тяжело это принять»: Овечкин после вылета «Вашингтона» из плей-офф

Овечкин после вылета «Вашингтона» из плей-офф: «Тяжело это принять. Не думаю, что мы плохо играли. Удача была не на нашей стороне, возможно»
Александр Овечкин высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.
«Кэпиталс» уступили «Каролине» во втором раунде Кубка Стэнли (1-4, 1:3 в пятом матче).
«Тяжело это принять. У нас хорошая команда, у нас были свои шансы. Где-то мы их не реализовали, возможно, удача была не на нашей стороне. Я не думаю, что мы плохо играли. У нас было много возможностей выйти вперед», – сказал капитан «Вашингтона».