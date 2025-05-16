В НХЛ отреагировали на вылет Овечкина из Кубка Стэнли

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отреагировал на то, что «Вашингтон Кэпиталс», капитаном которого является россиянин Александр Овечкин, вылетел из Кубка Стэнли. Его слова приводит «Чемпионат».

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Дэйли заявил, что «Кэпиталс» и Овечкин провели замечательный сезон.

«Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в плей-офф — нелегкий подвиг», — посчитал он.

Ранее 16 мая «Вашингтон» проиграл «Каролине Харрикейнс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Таким образом, счет в серии стал 1-4, и «столичные» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Вашингтон» впервые с 2018 года смог выйти во второй раунд Кубка Стэнли. В том году команда завоевала трофей.