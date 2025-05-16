Фетисов рассказал про общение с Овечкиным после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал про общение с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после вылета столичного клуба из плей-офф НХЛ.

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