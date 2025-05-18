Защитник «Салавата Юлаева» Василевский перенес операцию

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский перенес операцию на плече.

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Контракт 32‑летнего хоккеиста с уфимским клубом рассчитан до конца сезона‑2025/26. — Все прошло успешно! Восстановлюсь и вернемся еще сильнее! Лето будет для меня не самым привычным, — написал Василевский в Telegram‑канале.

В прошедшем регулярном чемпионате Василевский набрал 11 (2+9) очков в 68 встречах. В плей‑офф на его счету 6 (3+3) результативных баллов в 19 играх.

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