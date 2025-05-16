Сборная Франции потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Сборная Франции со счетом 2:5 проиграла команде Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Стокгольме.

Французская команда потерпела пятое поражение в пяти матчах и с одним набранным очком располагается на предпоследнем, седьмом месте в таблице группы А. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Французские хоккеисты не смогут обогнать находящуюся на четвертом месте сборную Словакии (7 очков), так как уступили ей в личной встрече (1:2).

Команда Австрии набрала пять очков и занимает шестое место в группе. В следующем матче сборная Франции 17 мая сыграет со шведами. Австрийцы 18 мая встретятся со словенцами. Французы первыми лишились шансов на выход в плей-офф.

В группе В сборная Дании со счетом 8:2 разгромила команду Венгрии и одержала вторую победу подряд.

Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.