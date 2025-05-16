«Миннесота» подписала контракт с российским хоккеистом

«Миннесота Уайлд» и российский нападающий Данила Юров подписали трехлетний контракт новичка, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Соглашение с 21‑летним игроком начнет действовать с сезона‑2025/26. Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Юров будет выступать за «Миннесоту» под номером 22.

«Миннесота» выбрала Юрова на драфте 2022 года под общим 24‑м номером. Форвард в сезоне‑2024/25 провел 46 матчей за «Магнитку» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 25 очков (13 шайб и 12 результативных передач), в пяти играх плей‑офф хоккеист записал в актив один гол.

Всего на счету Юрова 99 очков (49+50) в 270 играх КХЛ, вместе с «Металлургом» он стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году.