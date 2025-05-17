В «Филадельфии» раскрыли детали ДТП Мичкова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер раскрыл подробности ДТП, в которое попал российский игрок команды Матвей Мичков. Его слова приводит The Athletic.

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«Мы говорили с агентом: насколько нам известно, все в порядке. Ничего страшного, он не получил травм. Не было никакого преступления. Его друг потерял контроль над управлением автомобилем. Насколько нам известно, ничего серьезного не произошло», — заявил Бриер.

Инцидент произошел в начале мая в Дубае. Спортсмен вместе с другом арендовал автомобиль BMW 430 3 мая. Через несколько дней они попали в аварию, за рулем находился друг Мичкова, у которого было право управлять машиной, а хоккеист сидел рядом. Ранее адвокат Мичкова Шук аль Катири также заявил, что никто из пострадавших не находился в состоянии алкогольного опьянения, как об этом заявлялось.

Мичков — воспитанник пермского хоккея, на юниорском уровне выступал также за ярославский «Локомотив». Но в 2020 году он перешел в систему петербургского СКА, в командах которого и провел почти всю часть взрослой карьеры в России. На драфте НХЛ 2023 года его в первом раунде под седьмым номером выбрали «Филадельфия Флайерз», трехлетний контракт с этим клубом он подписал 1 июля 2024 года.

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