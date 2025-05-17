"Локомотив" обыграл "Трактор" и вышел вперед в финале Кубка Гагарина

Российская Газета

Ярославский "Локомотив" обыграл в гостях челябинский "Трактор" со счетом 5:2 и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина - 2-1.

"Локомотив" обыграл "Трактор" и вышел вперед в финале Кубка Гагарина
© ХК "Локомотив"

Если бы при определении сильнейшего в финале Кубка Гагарина учитывалась медийность клуба, умение вовлекать в событие город, то победу "в одну калитку". В Ярославле о том, что проходит решающая серия за главный хоккейный трофей, можно было догадаться по пробкам в направлении "Арены-2000" незадолго до старта матча. На улицах города ни растяжек, ни баннеров - ничего, что напоминало бы о хоккейном празднике.

Про фан-зоны, пока не вмешался губернатор Ярославской области, даже речи не шло. Они на скорую руку появились перед вторым матчем, но с тем, что происходит в Челябинске это не идет ни в какое сравнение.

Город охватила хоккейная лихорадка. Конечно, постарался и клуб, медийной работе которого могут позавидовать многие. Какая еще команда продолжает снимать клубный сериал даже во время плей-офф, а очередной выпуск публикует прямо перед финалом? Но вернемся на улицы Челябинска. Главный городской променад Кировка стал знаменитым, превратившись в "Тракторовку". Во время полуфиналов здесь даже организовали фан-зону, где все желающие могли посмотреть выездные матчи "Трактора". Кадры с улицы с ее хоккейной атмосферой облетели весь интернет. Статуи и деревья - в клубных свитерах и шарфах, над головой - растяжки. К финальной серии фан-зону перенесли на пространство посвободнее, в Парк Гагарина, который, разумеется, превратился в Парк Кубка Гагарина.

Однако судьба трофея решается исключительно на льду. И здесь перед третьим матчем было равенство - 1-1. Из Ярославля "Трактор" вернулся потрепанным. Из-за травм команда лишилась сразу двух центрфорвардов - Андрея Светлакова и Бадди Робинсона. Кстати, Максиму Шалунову, после столкновения с которым Робинсон выбыл в прошлой игре, челябинские трибуны припомнили. Когда форвард получал шайбу, на арене "Трактор" начинался оглушительный свист.

В предыдущей игре "Локо" опрокинул соперника своим сумасшедшим темпом. Уже в первом периоде третьего матча стало понятно, как уральцы намерены этому противодействовать: тычками, легкими провокациями, паузами, которые могли сбить ярославский ритм. Сами "трактористы" в атаке особо не блистали. Но счет открыли именно они. Ближе к концу первого периода хозяева получили большинство, третье по ходу серии. Как и прежние два, реализовать его челябинцы не смогли, зато забили сразу после того, как составы стали равными. Григорий Дронов здорово набросил на "пятак", а там Виталий Кравцов переправил шайбу в ворота - 1:0.

А вот "Локо" свое численное преимущество еще до перерыва использовал безо всяких оговорок. Шалунов в средней зоне перехватил шайбу, а дальше все разыграли Александр Радулова и Артур Каюмов. Последний и сравнял счет - 1:1.

Едва начался второй период гости сами вышли вперед. Это канадец Байрон Фрэйз замкнул прострел словака Рихарда Паника - легионерский гол "Локомотива" -2:1. А за пять минут до перерыва Никита Кирьянов увеличил отрыв волжан, подправив шайбу после дальнего броска Дмитрия Симашева - 3:1. Все это при жестокой борьбе на льду в первую очередь со стороны "Трактора". В окровавленном свитере в раздевалку отправился капитан "Локо" Александр Елесин, не доиграл период из-за пореза на руке лидер волжан Александр Радулов.

Хозяевам нужен был ответ. И на четвертой минуте "Трактор" одну шайбу отыграл. Причем организовали гол те, от кого не ждали. Перед этим челябинцы бледно провели две минуты в большинстве, а вот затем сверкнуло четвертое звено уральской команды. После вбрасывания Владимир Жарков ткнул передачу Александру Рыкову, а тот затолкал ее в ворота Даниила Исаева - 2:3.

Но развить камбэк у "Трактора" не получилось. За две минуты до конца третьего периода уральцы сняли вратаря канадца Зака Фукале, но это не помогло. Наоборот, "Локо" забил еще дважды, теперь в пустые ворота. Сначала дубль оформил Каюмов - 4:2. Вторая шайба влетела в ворота хозяев от лидера челябинской команды Максима Шабанова - 5:2. Ее записали на счет Алексея Береглазова.

Четвертый матч финала снова пройдет в Челябинске 19 мая, в понедельник.

Хоккей
Дмитрий Симашев
Бадди Робинсон
Александр Рыков
Максим Шабанов
Александр Елесин
Даниил Исаев
Артур Каюмов
Виталий Кравцов
Григорий Дронов
Алексей Береглазов
Максим Шалунов
Андрей Светлаков
Александр Радулов
Владимир Жарков
ХК Трактор