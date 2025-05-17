"Локомотив" обыграл "Трактор" и вышел вперед в финале Кубка Гагарина

Ярославский "Локомотив" обыграл в гостях челябинский "Трактор" со счетом 5:2 и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина - 2-1.

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Если бы при определении сильнейшего в финале Кубка Гагарина учитывалась медийность клуба, умение вовлекать в событие город, то победу "в одну калитку". В Ярославле о том, что проходит решающая серия за главный хоккейный трофей, можно было догадаться по пробкам в направлении "Арены-2000" незадолго до старта матча. На улицах города ни растяжек, ни баннеров - ничего, что напоминало бы о хоккейном празднике.

Про фан-зоны, пока не вмешался губернатор Ярославской области, даже речи не шло. Они на скорую руку появились перед вторым матчем, но с тем, что происходит в Челябинске это не идет ни в какое сравнение.

Город охватила хоккейная лихорадка. Конечно, постарался и клуб, медийной работе которого могут позавидовать многие. Какая еще команда продолжает снимать клубный сериал даже во время плей-офф, а очередной выпуск публикует прямо перед финалом? Но вернемся на улицы Челябинска. Главный городской променад Кировка стал знаменитым, превратившись в "Тракторовку". Во время полуфиналов здесь даже организовали фан-зону, где все желающие могли посмотреть выездные матчи "Трактора". Кадры с улицы с ее хоккейной атмосферой облетели весь интернет. Статуи и деревья - в клубных свитерах и шарфах, над головой - растяжки. К финальной серии фан-зону перенесли на пространство посвободнее, в Парк Гагарина, который, разумеется, превратился в Парк Кубка Гагарина.

Однако судьба трофея решается исключительно на льду. И здесь перед третьим матчем было равенство - 1-1. Из Ярославля "Трактор" вернулся потрепанным. Из-за травм команда лишилась сразу двух центрфорвардов - Андрея Светлакова и Бадди Робинсона. Кстати, Максиму Шалунову, после столкновения с которым Робинсон выбыл в прошлой игре, челябинские трибуны припомнили. Когда форвард получал шайбу, на арене "Трактор" начинался оглушительный свист.

В предыдущей игре "Локо" опрокинул соперника своим сумасшедшим темпом. Уже в первом периоде третьего матча стало понятно, как уральцы намерены этому противодействовать: тычками, легкими провокациями, паузами, которые могли сбить ярославский ритм. Сами "трактористы" в атаке особо не блистали. Но счет открыли именно они. Ближе к концу первого периода хозяева получили большинство, третье по ходу серии. Как и прежние два, реализовать его челябинцы не смогли, зато забили сразу после того, как составы стали равными. Григорий Дронов здорово набросил на "пятак", а там Виталий Кравцов переправил шайбу в ворота - 1:0.

А вот "Локо" свое численное преимущество еще до перерыва использовал безо всяких оговорок. Шалунов в средней зоне перехватил шайбу, а дальше все разыграли Александр Радулова и Артур Каюмов. Последний и сравнял счет - 1:1.

Едва начался второй период гости сами вышли вперед. Это канадец Байрон Фрэйз замкнул прострел словака Рихарда Паника - легионерский гол "Локомотива" -2:1. А за пять минут до перерыва Никита Кирьянов увеличил отрыв волжан, подправив шайбу после дальнего броска Дмитрия Симашева - 3:1. Все это при жестокой борьбе на льду в первую очередь со стороны "Трактора". В окровавленном свитере в раздевалку отправился капитан "Локо" Александр Елесин, не доиграл период из-за пореза на руке лидер волжан Александр Радулов.

Хозяевам нужен был ответ. И на четвертой минуте "Трактор" одну шайбу отыграл. Причем организовали гол те, от кого не ждали. Перед этим челябинцы бледно провели две минуты в большинстве, а вот затем сверкнуло четвертое звено уральской команды. После вбрасывания Владимир Жарков ткнул передачу Александру Рыкову, а тот затолкал ее в ворота Даниила Исаева - 2:3.

Но развить камбэк у "Трактора" не получилось. За две минуты до конца третьего периода уральцы сняли вратаря канадца Зака Фукале, но это не помогло. Наоборот, "Локо" забил еще дважды, теперь в пустые ворота. Сначала дубль оформил Каюмов - 4:2. Вторая шайба влетела в ворота хозяев от лидера челябинской команды Максима Шабанова - 5:2. Ее записали на счет Алексея Береглазова.

Четвертый матч финала снова пройдет в Челябинске 19 мая, в понедельник.