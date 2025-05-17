Овечкин ответил, станет ли следующий сезон последним для него в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не знает, станет ли следующий сезон последним для него в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова россиянина передает журналист Том Гулитти в своих соцсетях.

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«Я пока об этом не думал. Конечно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне выступить хорошо, а там, как я уже сказал, посмотрим», — сказал Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли уступив в четвертьфинальной серии «Каролине». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1.