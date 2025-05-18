Овечкин получил подарок от Бэкхема

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем подарил форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александру Овечкину белые бутсы в честь снайперского рекорда.

Видео подарка опубликовала в соцсетях супруга хоккеиста Анастасия.

«Огромные поздравления с забитыми 895 голами. На несколько больше, чем я», — гласит надпись на бутсах.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли уступив в четвертьфинальной серии «Каролине». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида».

Ранее Овечкин ответил на вопрос, станет ли следующий сезон последним для него в НХЛ.