Мэттьюс высказался о разгроме «Торонто» от «Флориды» в седьмом матче

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оценил разгромное поражение в седьмом матче серии с «Флоридой Пантерз» (1:6). «Торонто» потерпел восьмое поражение в седьмых матчах Кубка Стэнли подряд. Их серия является самой длительной в нынешнем веке и второй по длительности в истории.

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