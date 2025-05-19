Российский хоккеист в 10-й раз подряд станет обладателем Кубка Стэнли

Российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли в нынешнем сезоне.

Это стало известно после того, как четвертым полуфиналистом плей-офф НХЛ стала "Флорида", которая в полуфинале сыграет с "Каролиной". В другой серии за выход в финал встретятся "Эдмонтон" и "Флорида".

Во всех четырех командах есть российские хоккеисты. За "Каролину" выступают вратарь Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников. В составе "Флориды" - голкипер Сергей Бобровский и игрок линии обороны Дмитрий Куликов, за "Даллас" выступают защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов, а в составе "Эдмонтона" - форвард Василий Подколзин.

Таким образом, как минимум один хоккеист из России станет обладателем Кубка Стэнли в 10-й раз подряд.

Полуфинальные серии стартуют в ночь на 21 мая.