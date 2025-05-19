Все о финалах конференций Кубка Стэнли — 2025

«Флорида» с «Каролиной» начнут серию 21 мая, «Даллас» с «Эдмонтоном» — 22-го числа.

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Их осталось только четыре. «Флорида» разгромила «Торонто» в седьмом матче второго раунда и стала последним участником финалов конференций. Собрали всё самое важное о парах и календаре дальнейшей битвы за Кубок Стэнли.

Финал Восточной конференции

«Каролина» — «Флорида»

Расписание матчей: 21 мая 3:00 мск, 23, 25, 27 мая и в случае необходимости 29, 31 мая и 2 июня (время начала игр будет известно позднее).

Российские игроки в командах:

«Флорида»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов.

«Каролина»: Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Пётр Кочетков.

«Каролина» завершила регулярку семью поражениями в восьми матчах, но в плей-офф пока не испытывала особых проблем. В первом раунде «ураганы» расправились с «Нью-Джерси» в пяти матчах, столько же им потребовалось и чтобы пройти лучшую команду Востока «Вашингтон» во втором раунде. До финала Кубка Стэнли эта команда в последний раз добиралась, ещё когда Род Бриндамор был не её тренером, а капитаном – в 2006 году. Тогда же взяла свой единственный чемпионский титул.

«Флориде» пришлось потратить гораздо больше сил на пути к третьему раунду. На старте плей-офф «Пантерз» отправили в отпуск «Тампу», проиграв соседям по штату всего один матч, а вот с «Торонто» пришлось повозиться. Команда Пола Мориса начала второй раунд с двух поражений, затем выиграла три встречи подряд, но не смогла закрыть серию с первой попытки, и всё решилось лишь в седьмой игре. Действующий чемпион продолжает защиту титула – год назад «Флорида» взяла первый в своей истории Кубок Стэнли.

Финал Западной конференции

«Даллас» — «Эдмонтон»

Расписание матчей: 22 мая 3:00 мск, 24, 26, 28 мая и в случае необходимости 30 мая, 1 и 3 июня (время начала игр будет известно позднее).

Российские игроки в командах:

«Даллас»: Евгений Дадонов, Илья Любушкин.

«Эдмонтон»: Василий Подколзин.

«Даллас» третий сезон подряд доходит до финала конференции. В этом году они прошли безумную рубку с «Колорадо» на семь матчей в первом раунде, а затем в шести встречах выбили обладателя Президентского кубка «Виннипег». До финала «звёзды» доходили в последний раз в 2020 году, когда проиграли «Тампе», а свой единственный Кубок Стэнли завоевали в 1999-м.

«Эдмонтон» начал плей-офф с двух поражений от «Лос-Анджелеса», но затем выиграл четыре подряд и по традиции выбил «королей» в первом раунде (четвёртый год подряд!). «Вегасу» — третьей команде в регулярке – «нефтяники» отдали всего одну встречу, а серию закрыли двумя «сухарями» подряд. Среди оставшихся четырёх команд чемпионская засуха у «Эдмонтона» длится дольше всего – последний титул команда брала с Марком Мессье и Яри Курри в составе, в 1990 году. Сейчас у «Ойлерз» другие герои – Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Год назад они довели свою команду до финала и в решающей серии совершили невероятный камбэк с 0-3, но в итоге уступили «Флориде».