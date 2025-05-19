Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил прогресс молодых игроков своей команды

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил прогресс молодых игроков своей команды.

Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил прогресс молодых игроков команды
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— Знаю, что легионеры «Салавата Юлаева» относятся к вам очень уважительно.

— Я хочу сказать, что у нас ко всем в команде уважительное отношение. Все всё понимали, когда были определённые проблемы. Есть хороший костяк из ветеранов, который подбирал нужные слова и делал правильные вещи.

— Рады, что молодёжь продолжает прогрессировать?

— Я доволен, какой опыт получили молодые ребята. Хочется, чтобы их развитие и желание становиться лучше продолжало быть главной целью внутри каждого игрока. Когда поднимаешь планку, надо её держать, а в идеале поднимать ещё выше, — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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