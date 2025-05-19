«Амур» и Дубакин подписали новое соглашение

Сергей Дубакин продолжит выступления в «Амуре».

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24-летний нападающий подписал новое соглашение с клубом на один год.

Договор является двусторонним.

Сергей Дубакин перешел в «Амур» по ходу этого сезона из «Сибири» в результате обмена. В дальневосточников он провел 27 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) при полезности «минус 5».