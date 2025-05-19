«Амур» и Дубакин подписали новое соглашение

«Амур» и Дубакин подписали двусторонний контракт на год. Форвард набрал 4 очка в 27 матчах после перехода из «Сибири»
Сергей Дубакин продолжит выступления в «Амуре».
24-летний нападающий подписал новое соглашение с клубом на один год.
Договор является двусторонним.
Сергей Дубакин перешел в «Амур» по ходу этого сезона из «Сибири» в результате обмена. В дальневосточников он провел 27 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) при полезности «минус 5».
«Очень рад остаться в Хабаровске. Мне нравится город, здесь великолепные болельщики, я чувствую себя как дома. Для меня это вызов, ведь нужно доказать самому себе и вернуться на тот уровень, когда я провел свой первый сезон в «Амуре». Очень интересно поработать с новым тренерским штабом. С нетерпением жду нового сезона. Мне лично и команде в целом есть, что доказывать», – сказал Сергей Дубакин.