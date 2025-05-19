В «Амуре» назвали приоритеты на рынке игроков

Олег Филимонов заявил, что «Амур» не рассматривает подписания легионеров.

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Генеральный менеджер клуба ответил на вопросы относительно комплектации команды.

– Какие приоритеты на рынке игроков?

– Первое – опытный российский вратарь. Мы ищем первого номера. Молодые Кобозев и Шаймарданов остаются, но им нужен наставник и конкуренция.

Второе – габаритные защитники, способные играть клюшкой.

Третье – качественные крайние форварды к Бродхерсту и Гальченюку. Наша задача – сформировать две ударные тройки вокруг центров, которые уже на контрактах.

– Будут ли новые легионеры?

– У Бродхерста есть контракт, он остается. Других иностранцев сейчас не рассматриваем.

На данные момент подписаний иностранных игроков не будет. Возможно, что-то поменяется в будущем, но мы работаем в таких условиях, – сказал генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов.