В «Амуре» назвали приоритеты на рынке игроков

«Амур» не планирует подписывать новых легионеров, сообщил генменеджер: «Задача – сформировать ударные тройки вокруг центров, которые уже на контрактах»
Олег Филимонов заявил, что «Амур» не рассматривает подписания легионеров.
Генеральный менеджер клуба ответил на вопросы относительно комплектации команды.
– Какие приоритеты на рынке игроков?
– Первое – опытный российский вратарь. Мы ищем первого номера. Молодые Кобозев и Шаймарданов остаются, но им нужен наставник и конкуренция.
Второе – габаритные защитники, способные играть клюшкой.
Третье – качественные крайние форварды к Бродхерсту и Гальченюку. Наша задача – сформировать две ударные тройки вокруг центров, которые уже на контрактах.
– Будут ли новые легионеры?
– У Бродхерста есть контракт, он остается. Других иностранцев сейчас не рассматриваем.
На данные момент подписаний иностранных игроков не будет. Возможно, что-то поменяется в будущем, но мы работаем в таких условиях, – сказал генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов.