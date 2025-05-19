«Сибирь» продлила контракт с нападающим

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил новый контракт с нападающим Павлом Гоголевым, сообщает пресс‑служба команды.

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Новое соглашение с 25‑летним форвардом рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне Гоголев провел 49 матчей в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 12 (7+5) очков. В плей‑офф нападающий сыграл в 5 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Гоголев имеет опыт игры в Северной Америке, в частности, он выступал в АХЛ и Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL).

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