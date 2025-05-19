Президент ЦСКА оценил допинговые дела Каменева и Седова

Есмантович о допинге у Каменева и Седова: «Мы в одной лодке с ребятами. Невозможная ситуация. На спортивном языке мельдоний – какое‑то недоразумение. Стараемся разобраться»
Игорь Есмантович оценил допинговые дела Владислава Каменева и Никиты Седова.
Ранее сообщалось о положительных допинг-пробах на мельдоний у хоккеистов ЦСКА.
«По делу Владислава Каменева и Никиты Седова у нас идут взаимодействия клуба с юристами ребят. Мы провели ряд внутренних разбирательств в части, касающейся того, как это произошло. Идет внутренняя проверка. Мы пытаемся разобраться, как это случилось, каким образом, почему они. Как идет юридический момент, связанный с РУСАДА по части разбирательства, нам неизвестно – это внутреннее дело ребят и юристов. Но скажу, что клуб открыт для них и прессы в рамках разбирательства. Когда придет время, если это будет возможно, мы соберем какую‑то пресс‑конференцию. Если это будет невозможно, то скажем, что в этой ситуации с ребятами мы в одной лодке. Все вопросы, сведения, которые требуют адвокаты, – мы для этого открыты. Мы не закрылись. Для нас это невозможная ситуация. На спортивном языке мельдоний – это какое‑то недоразумение. Стараемся все вместе во всем разобраться», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.